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Поставить Москву на место: посол Украины оценил слова ФРГ о Bayraktar

Киев "решительно отвергает" слова представителя немецкого Министерства иностранных дел насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе и вместо выражения обеспокоенности ситуацией Берлин должен поставить Москву на место.

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