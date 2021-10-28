Поставить Москву на место: посол Украины оценил слова ФРГ о Bayraktar

Киев "решительно отвергает" слова представителя немецкого Министерства иностранных дел насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе и вместо выражения обеспокоенности ситуацией Берлин должен поставить Москву на место.
Киев "решительно отвергает" слова представителя немецкого Министерства иностранных дел насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе и вместо выражения обеспокоенности ситуацией Берлин должен поставить Москву на место.
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