Владимир Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества

Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвано почтить память всех защитников России, как ветеранов, так и участников нынешней спецоперации.
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