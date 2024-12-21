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Владимирские новости

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Владимир Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества

Владимир Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества

Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и призвано почтить память всех защитников России, как ветеранов, так и участников нынешней спецоперации.

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