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Welt: в ЕС согласовали черновик соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Welt: в ЕС согласовали черновик соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Страны Евросоюза согласовали черновой вариант документа о гарантиях безопасности для Украины. Как пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на имеющийся у редакции 11-страничный документ с грифом «конфиденциальный», сейчас власти ЕС обсуждают данный проект с киевским режимом.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Это согласование &quot;гарантий&quot; Запада весьма похоже на откровенный договор непосредственного участие Гейропы/НАТО в военных действиях против России на стороне Украины. По сути - это упрямое продвижение в направлении дальнейшего усугубления причин, которые и привели к СВО - это неумолимое движение к вожделенной цели Запада (уничтожение России).
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