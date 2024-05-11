Welt: в ЕС согласовали черновик соглашения по гарантиям безопасности для Украины

VO

Vladimir Orekhov

Это согласование "гарантий" Запада весьма похоже на откровенный договор непосредственного участие Гейропы/НАТО в военных действиях против России на стороне Украины. По сути - это упрямое продвижение в направлении дальнейшего усугубления причин, которые и привели к СВО - это неумолимое движение к вожделенной цели Запада (уничтожение России).