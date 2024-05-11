Welt: в ЕС согласовали черновик соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Страны Евросоюза согласовали черновой вариант документа о гарантиях безопасности для Украины. Как пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на имеющийся у редакции 11-страничный документ с грифом «конфиденциальный», сейчас власти ЕС обсуждают данный проект с киевским режимом.
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