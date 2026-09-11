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Депутат ГД Аксаков: ключевую ставку могут снизить на следующем заседании ЦБ РФ

Депутат ГД Аксаков: ключевую ставку могут снизить на следующем заседании ЦБ РФ

ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% на фоне высоких инфляционных ожиданий, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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