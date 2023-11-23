"Прошлой зимой такого не видели": Украинские боевики столкнулись с неожиданной проблемой на фронте

Украинская армия вступает в зимний период с мышами, холодом и грязью. Об этом пишет The Japan Times.Авторы рассказывают, как в одном из укрытий "недалеко от восточной линии фронта" украинский боевик Дмитрий "наблюдал, как мышь нюхала воздух, а затем пряталась за пластиковой плёнкой, изолирующей стены и потолок".