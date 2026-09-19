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Царьград

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Британцам рекомендуют делать запасы еды и воды: в Лондоне готовятся к войне с Россией

Британцам рекомендуют делать запасы еды и воды: в Лондоне готовятся к войне с Россией

Военное руководство королевства говорит о самом опасном периоде за 35 лет службы.Правительство Великобритании впервые за многие годы пересмотрело национальный план действий на случай масштабного военного конфликта.

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