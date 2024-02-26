Бочкарев: в Покровском-Стрешневе появится «детский» пешеходный маршрут

В районе Покровское-Стрешнево появится пешеходная зона между строящимися объектами детской инфраструктуры, которая позволит связать жилую и социальную инфраструктуру, игровые и спортивные площадки и будет доходить до детского сада и строящейся школы, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.