Бочкарев: в Покровском-Стрешневе появится «детский» пешеходный маршрут

В районе Покровское-Стрешнево появится пешеходная зона между строящимися объектами детской инфраструктуры, которая позволит связать жилую и социальную инфраструктуру, игровые и спортивные площадки и будет доходить до детского сада и строящейся школы, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
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