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«От Рождества Христова в восьмой день спустя»: как появился «гражданский» Новый год

«От Рождества Христова в восьмой день спустя»: как появился «гражданский» Новый год

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Введение Петром I гражданского Нового года с 1 января и переход на исчисление лет от Рождества Христова (а не от Сотворения мира, как прежде) — не просто дань романтического увлечения монарха всем европейским.

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