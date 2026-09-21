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Воронежские новости

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«Митсубиси Лансер» сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Воронеже

«Митсубиси Лансер» сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Воронеже

Авария произошла около 10:10 на Олимпийском бульваре возле дома №6. Автомобиль «Митсубиси Лансер» сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе.

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