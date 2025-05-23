Политолог Фишер: для Трампа восстановление отношений с Россией важнее Украины

Президент США Дональд Трамп делает ставку на восстановление отношений с Россией и может отказаться от активного участия в украинском конфликте, если это помешает его целям, завила старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью немецкой газете Spiegel.