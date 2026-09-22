Британский аналитик: Ветераны СВО в новой Думе не позволят России пойти на уступки Западу

Большое количество участников боевых действий, которые будут в новом составе Госдумы, не позволят пойти на уступки Западу и «слить» СВО.
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