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Британский аналитик: Ветераны СВО в новой Думе не позволят России пойти на уступки Западу

Британский аналитик: Ветераны СВО в новой Думе не позволят России пойти на уступки Западу

Большое количество участников боевых действий, которые будут в новом составе Госдумы, не позволят пойти на уступки Западу и «слить» СВО.

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