Клопп опроверг информацию о том, что возглавит «Рому»

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не станет главным тренером «Ромы». «Если в ближайшие годы вы прочтёте слухи о том, что я буду кого‑то тренировать, то это чепуха», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс.
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