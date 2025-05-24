Клопп опроверг информацию о том, что возглавит «Рому»

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не станет главным тренером «Ромы». «Если в ближайшие годы вы прочтёте слухи о том, что я буду кого‑то тренировать, то это чепуха», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс.