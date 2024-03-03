Разыскиваемых 30 лет боевиков «Фракции Красной армии» захватили в Берлине

В Фридрихсхайне в восточной части Берлина задержали двух подозреваемых, которые предположительно являются одними из самых разыскиваемых Европолом преступников - боевиками «Фракции Красной армии» (RAF), 69-летним Эрнстом-Фолькером Штаубом и 55-летним Буркхардом Гарвегом.