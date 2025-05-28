Посол России в Стокгольме Сергей Беляев в беседе с РИА Новости сообщил, что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen киевскому режиму, хотя ранее и приостановила данный процесс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии