Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июля: цены на топливо стабильно ползут вверх

На полуострове и в Севастополе обстановка с топливом пока остается напряженной.В Севастополе бензин отпускается преимущественно по QR-кодам со строгими ограничениями по объёму, а в Крыму время от времени публикуется перечень работающих заправок, однако они работают не ежедневно.
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