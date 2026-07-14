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Царьград

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Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июля: цены на топливо стабильно ползут вверх

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июля: цены на топливо стабильно ползут вверх

На полуострове и в Севастополе обстановка с топливом пока остается напряженной.В Севастополе бензин отпускается преимущественно по QR-кодам со строгими ограничениями по объёму, а в Крыму время от времени публикуется перечень работающих заправок, однако они работают не ежедневно.

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