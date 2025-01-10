«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

Елена Волкова

Сколько уже можно кормить дармоедов за наш счёт? Может они россиянам скидки делают во всём? Или бесплатно принимают наших людей у себя? Или мандарины бесплатно раздают в магазинах из Абхазии? Что за хрень вообще творится? Почему у нас стоимость летит в небеса, а им даём бесплатно? Или кто-то из наших очень хорошо наживается на этом? Может властям стоит выяснить этот вопрос прежде, чем поставлять бесплатное электричество? Пенсию добавили на 600 рублей, а цены летят всё выше, выше и выше... Вот бы взяли и у нас пенсионерам бесплатно сделали свет и газ... Но на это у них ума не хватит или жаба насмерть задушит!