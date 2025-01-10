Страна и люди
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Страна и люди

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«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

БлокнотРУ Тарифы на потребление электроэнергии выросли в Абхазии с начала года — оппозиционные каналы возмущены тем, что теперь придется платить 2,2 рубля за киловатт вместо 1,8 рубля.

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Комментарии
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Елена Волкова
Сколько уже можно кормить дармоедов за наш счёт? Может они россиянам скидки делают во всём? Или бесплатно принимают наших людей у себя? Или мандарины бесплатно раздают в магазинах из Абхазии? Что за хрень вообще творится? Почему у нас стоимость летит в небеса, а им даём бесплатно? Или кто-то из наших очень хорошо наживается на этом? Может властям стоит выяснить этот вопрос прежде, чем поставлять бесплатное электричество? Пенсию добавили на 600 рублей, а цены летят всё выше, выше и выше... Вот бы взяли и у нас пенсионерам бесплатно сделали свет и газ... Но на это у них ума не хватит или жаба насмерть задушит!
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19 час.
Александр Корякин
Хочу себе &quot;гуманитарное электричество&quot;!
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