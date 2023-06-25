На Всероссийских соревнованиях ориентировщик спортивной школы филиала ЦСКА/Хабаровск Николай Старов завоевал «бронзу»

В состязаниях приняли участие более 600 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока: Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев.
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