Три нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в китайской многоотраслевой ярмарке

Три нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в 136‑й Международной китайской ярмарке импортных и экспортных товаров «Кантонская ярмарка-2024», которая проходит с 31 октября по 4 ноября 2024 года в городе Гуанчжоу в КНР.