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Мишустин назначил Дениса Буцаева замминистра природных ресурсов и экологии

Мишустин назначил Дениса Буцаева замминистра природных ресурсов и экологии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, его место заняла Ирина Тарасова, сообщает кабмин.

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