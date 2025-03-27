Мишустин назначил Дениса Буцаева замминистра природных ресурсов и экологии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, его место заняла Ирина Тарасова, сообщает кабмин.
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