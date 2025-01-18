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Хинштейн сообщил, что не доверяет чиновникам в Курской области

Хинштейн сообщил, что не доверяет чиновникам в Курской области

По его словам, на некоторых из них материалы направлены в прокуратуру.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил сомнение относительно честности местных чиновников, заявив, что документы на некоторых из них уже направлены в правоохранительные органы.

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