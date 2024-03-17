Бастрыкин поручил проверить разбитые дороги в деревне Дмитриевские Хутора

Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что жителям приходится добираться до социальных объектов самостоятельно по разбитой дороге — имеется только грунтовая дорогая, но местная администрация не следит за её состоянием.
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