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Свежие комментарии

«План Путина по разделению Европы» — после выборов к власти пришли европйцы-путинисты

«План Путина по разделению Европы» — после выборов к власти пришли европйцы-путинисты

Такие дела, друзья мои. Утро начинается не с кофе. Кто-то в этих ваших Европах пьёт успокоительное отчаянно не понимая, почему это предпочтения европейского избирателя вдруг сместились в сторону правых и крайне правых сил? Если вы путаете право и лево, я поясню.

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