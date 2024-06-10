«План Путина по разделению Европы» — после выборов к власти пришли европйцы-путинисты

Такие дела, друзья мои. Утро начинается не с кофе. Кто-то в этих ваших Европах пьёт успокоительное отчаянно не понимая, почему это предпочтения европейского избирателя вдруг сместились в сторону правых и крайне правых сил? Если вы путаете право и лево, я поясню.