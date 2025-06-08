Ну и какой же праздник без угощений!?) Казачья кухня славится своими сытными и ароматными блюдами. Так же как на Пасху — куличи и крашеные яйца, так и на Троицу есть специальные обрядовые угощения.
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Ну и какой же праздник без угощений!?) Казачья кухня славится своими сытными и ароматными блюдами. Так же как на Пасху — куличи и крашеные яйца, так и на Троицу есть специальные обрядовые угощения.