Два «Римских пирога не имеющих к Риму никакого отношения. Рекомендую приготовить — вкусно!

Вкуснейшие пироги, один из которых я обычно пеку с вишней или с клубникой, хотя на самом деле, можно использовать любые любимые фрукты, хоть манго, хоть китайское яблочко ? Другой пирог с начинкой из рубленных грецких орешков, с заварным кремом или сливочным сыром со сгущенкой.