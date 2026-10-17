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Суть Событий

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Песков слова Трампа об энергетическом перемирии не подтвердил, но сказал, что "контакты продолжаются"

Песков слова Трампа об энергетическом перемирии не подтвердил, но сказал, что "контакты продолжаются"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по теме энергетического перемирия продолжаются.

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