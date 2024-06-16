Бабушка сама забрала внучку из сада на дачу, а теперь должна лечь в больницу. «Пусть теперь и решает, кто посидит с ребенком!» – считает невестка— Моя мама считает, что летом водить ребенка в сад – преступление! – рассказывает двадцатисемилетняя Маргарита.
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