Театр абсурда

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Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Заслуженный цифровизатор и распределитель миллиардов Максим Паршин взят с поличным в одном из московских ресторанов в момент получения взятки в 3,5 млн рублей.

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