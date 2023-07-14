Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Заслуженный цифровизатор и распределитель миллиардов Максим Паршин взят с поличным в одном из московских ресторанов в момент получения взятки в 3,5 млн рублей.
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