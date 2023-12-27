Пенсионер из Казани отдал сбережения курьеру-мошенников за «спасение» дочери

Накануне днем потерпевшему позвонили неизвестные. В преступной схеме было несколько участников. Один из них сообщил о якобы случившемся ДТП с дочерью пенсионера, второй подтвердил слова предыдущего и предложил помощь, а следующей фигурант забрал у него сбережения.