Пенсионер из Казани отдал сбережения курьеру-мошенников за «спасение» дочери

Накануне днем потерпевшему позвонили неизвестные. В преступной схеме было несколько участников. Один из них сообщил о якобы случившемся ДТП с дочерью пенсионера, второй подтвердил слова предыдущего и предложил помощь, а следующей фигурант забрал у него сбережения.
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