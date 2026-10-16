Артист поддержал коллегу Андрея Губина просьбой к общественности не хоронить его талант, ведь он ещё может вернуться на сцену — столько поклонников этого ждут! Вот только обожаемый многими "мальчик-бродяга" уже не тот, что прежде.
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