В чем причины страха Запада перед «новой Ялтой»

Дональд Трамп пока даже на полшага не приблизился к практической реализации своих широко и громогласно разрекламированных «мирных инициатив по Украине», ни одна встреча между ведущими мировыми лидерами не то, что не состоялась, а еще не назначена, а кое-кто на Западе уже вовсю разгоняет панику по поводу их грядущих переговоров.