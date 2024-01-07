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  • Sergey Ivanov
    Ну конечно! А как еще можно относиться к безвозвратно пролетевшей молодости? Неужели вам ничего не хочется пожалеть? ...Забытая готовальн...
  • Алексей
    Вы это с сожалением написали? Или как?Забытая готовальн...
  • Alex Nемо
    Вот что значит правильно воспитанная овчарка!Дети

Когда вам говорят, что никто кроме вас этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет

Когда вам говорят, что никто кроме вас этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет

Пpиходит мужик в аптеку.— Мне пожалуйста книгу жалоб.— А что случилось?— Ваши пpезеpвативы pвутся.Подходит дед и говоpит:— Допиши: гнутся и сползают… Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.

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