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"Израильский актер Виторган осуждающий Россию ответил на комментарий россиянки: "я не лжепатриот, мне за державу обидно"

"Израильский актер Виторган осуждающий Россию ответил на комментарий россиянки: "я не лжепатриот, мне за державу обидно"

Politiki.net Очередной добровольный эмигрант предпочитающий жить "там" зарабатывая "здесь", не выдержал заочных нападок и ответил на упреки в лицемерии.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Виторган продолжает участвовать в отечественных проектах, в том числе и с госфинансированием&quot;. Надо разбираться не с Виторганом, а с теми кто даёт заработок этому говнюку. Всех уволить без права вообще работать в России.
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2 час.
Natalia Ivanova
Чем ты больший подонок, тем больше вероятность получить высокооплачиваемую работу в России - это как???
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2 час.
вага карлито
Верно на 100%! Только вопрос а кто будет разбератся  ? Все ждут что кто то даст команду! Напрасные ожидания!
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2 час.

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