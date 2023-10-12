«Жгите всех, там своих узнают»: чем грозит показная жестокость палестино-израильского конфликта

Война по определению штука жёсткая, но жёсткость жёсткости рознь. Всё-таки человечество довольно далеко ушло от примитивного уровня, когда боевые действия и резня были синонимами, и технологии сегодняшнего дня предоставляют гораздо более широкий спектр возможностей.