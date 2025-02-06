ЦРПТ: в России стали покупать больше духов

Доля одеколонов, туалетной и парфюмированной воды в общем объеме продаж парфюмерии на российском рынке по итогам 2024 года выросла на 3% относительно показателей 2023 года, до 15,6%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки "Честный знак").