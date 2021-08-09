Хочу разрешить мужу спать с другими

Позитив для оптимистовПолитикаХочу разрешить мужу спать с другими Мы вместе более 10 лет, есть двое детей, отношения отличные, всегда много внимания ко мне, подарки, цветы.Вернуться к статье1239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПвалентина пожиленкоАморальность и безнравственность соременного мира просто зашкаливает, все более превращая людей в "животных". Хорошо же потрудилась нынешняя власть и ее пропагандисты, пропагандируя животные инстинкты!ВЧВладимир ЧернышовДо 2000 года любовниц не было? :-)Валентин КозодаевНу а почему бы НЕТ ????? Заведите шведскую семью и всё будет прекрасно, или малые народности имеют много жён, по потребности мужа, возможно и там тоже появятся детишки и он тоже так же будет к ним относиться и любить и уходить не надо ни куда !Элина МорозоваМужа надо в первую очередь показать врачу. Сексоголизм теперь не редкость. А в перспективе развестись.ВЧВладимир ЧернышовНе мужа, а жену. Разобраться, в чём причина.Элина МорозоваСексаголизм-это заболевание. Возможно его просто надо полечить..Валентин КозодаевА ХОЛОДНОСТЬ ИЛИ КАК ГОВОРЯТ ФРИГИДНОСТЬ ЭТО РАЗВЕ НЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ?????? ТОЖЕ ОБОИМ КО ВРАЧУ !!!Элина МорозоваА кто сказал, что она холодная? Секс, простите, -это не бревном прикидываться. Много энергозатрат требует. А двое детей+ работа -это вам не пивко на диванчике попивать.. Пусть муж возьмет на себя все заботы о детях и по дому. Глядишь их аппетиты и сравняютсяЭлина МорозоваФригидных женщин не бывает. бывают неумелые мужчины... Мужчина иной раз одним словом может отбить все желания..ВЧВладимир ЧернышовУ меня был сексаголизм? Утром, вечером, а при случае и днём, ... И жена не возмущалась. Часто и с её подачи. Сейчас, естественно, реже. 3-4 раза в неделю. 67 лет. Совсем больной. :-)ВЧВладимир ЧернышовТакой вариант не исключён. Поэтому у моей жены по дому только стирка. Не доверяет она мне сортировку перед заброской в машинку.ВЧВладимир ЧернышовА вот тут Вы не правы. Бывают. По рассказам "ходоков". И опыт есть, и желание, и возможности, но с некоторыми не получается.Элина МорозоваА уборку по дому вы тоже сами делаете?Элина МорозоваНе каждый мужчина привлекателен для женщины и тем более редкий мужчина умеет женщину раскрутить..ВЧВладимир Чернышовтак зачем соглашается на интим?Элина МорозоваВот она и не соглашается так часто, как он хочет.Майя MajaСудя по всему муж ее и правда мало на работе устает)) Семь дней в неделю по два раза в день, 365 дней в году после 35 лет это точно ненормально ( шуткую, в природе встречаются гиперактивные особи с поврежденным гипофисом))))) Мальчишки 18 летние, понятное дело., всегда готовы. Я понимаю после командировок долгих, а так...когда всегда рядом своя женщина...странно.Элина МорозоваКонечно. Энергоресурсы не безграничны.ВЧВладимир Чернышовтак надо выяснить причины, объяснить мужу, ...Элина МорозоваВот пусть ко врачу и сводит. Может препараты какие назначат. Возможно это гормональный сбой и здоровье в опасности..Майя MajaКстати да.Вера Федорова"Мужа надо в первую очередь показать врачу. Сексоголизм теперь не редкость. А в перспективе развестись." А может, минуя врача?😉Элина МорозоваБросить человека в болезни? Может ему лечение нужно?Вера ФедороваА ничего себе...болезнь такая😲Алексей РогозинА по вашему утром и вечером это много?Элина МорозоваНе могу вам ответить, Я не специалист в этой области. Потому и считаю, что в первую очередь надо обратиться ко врачу по профилю возникшей проблемы. Если один человек питается умеренно, а другой жрет в три горла, то стоит задуматься о проблемах с пищеварением.ГусЕнаВерно. Возможно, онкология.ГусЕнаСовсем Болтун:)))ГусЕнаОпухоль в некоторых участках мозга может вызывать такое.ГусЕнаПосле 35-даВЧВладимир ЧернышовНу не повезло Вам с мужем. Кстати, я об этом Вам уже говорил.Алексей РогозинВы наверно по себе судите?Алексей РогозинТак если вам много это не значит ,что у всех так.Элина МорозоваСужу по статье и по некоторым комментатором.ГусЕнаЧто он не Болтун? Повезло:) Если честно, даже читать мерзко, как Вы там трясете дряблым телом день и ночь:))) Не эстетично. Природа мудра. Ну или хотя бы об этом не говорить. Секс пожилых и так ммм...неэротично. я бы скпзала, антиэротично.ВЧВладимир ЧернышовВот когда доживёте до моих лет - поговорим об эротичности и эстетичности.ГусЕнаЕсть возрастные нормы. Чай им не по 20 лет....Лариса КондаковаАня, не мешай человеку врать. Дай хоть на словах покрасоваться. А чего он там на самом деле может, то только жена его знает. Наверняка, если бы ее спросили, то она бы ответила нечто, про то, что нечего путать утреннюю нужду сходить в туалет с полноценной эрекцией. Одно дело в унитаз попасть, а другое дело в женщину.ГусЕнаХихи:)JJuriну и дура...Nataly— На чучело он теперь похож. Смешное чучело, которое сделал незадачливый таксидермист: шерсть клочками, глаза на боку, как у камбалы. Подруги захохотали. Нина посмотрела в окно и задумалась. Она рассказывала про своего бывшего мужа, которого случайно встретила на улице. А ведь был красивый. И все — ее трудами. Не было у них в семье сказочного достатка. Однако Нина уверенно расставила приоритеты: выглядеть нужно хорошо. А значит, ему — красивую стрижку у опытного мастера. И одет пусть будет с иголочки. И парфюм — пусть один, но дорогой. Абонемент в спортзал. Ни одни дизайнерские джинсы не будут сидеть красиво на вялой, как огурец на июльском солнцепеке, попе. Питание, опять же. Массаж.Все в ее муже было прекрасно. Нина любила все красивое, и мужа тоже сделала красивым. На небольшие, прошу заметить, средства. Высокий, синеглазый, широкоплечий… И руки ухоженные. И оправа для очков дорогая. Каждую мелочь выстроила Нина в образе мужа, чтобы любоваться и наблюдать, как ей завидуют. А ей завидовали. Такой красавчик, работа хорошая, детей нет — жена не стенка, подвинется! Дамы буквально атаковали ее Вадика. Он лениво отражал атаки. Но одна все-таки взяла штурмом крепость под названием «женатый мужчина». Увела. Хотя разве мужчина овца, чтобы его увести, покорного чужой воле? Вадик сам ушел. Бог его знает, что он в ней нашел. Нина вначале не поверила. Потом будто замерла на неделю: не ела, не вставала с постели, смотрела в потолок. Потом — ожила. Черт с ним, с бывшим мужем. Стала Нина потихоньку выстраивать жизнь без мужа. По кирпичику создавать красоту в себе и вокруг себя. Так и выкарабкалась. Вырастила редкую розу на подоконнике. Вылепила себе скульптурное тело в спортзале. Забрала в приюте собаку — та ожила от человеческой любви, поправилась, заблестели рыжие бока. И вот, два года спустя, встретила вдруг бывшего мужа в супермаркете. Небритый, опухший какой-то. Лицо будто вдвое шире стало. Да точно стало: потолстел, обрюзг. Одежду все ту же носит, что Нина ему покупала. Только все в кошачьей шерсти и катышках. И пахнет как-то… Уж точно не дорогим парфюмом. Несвежей одеждой, пылью, потом. Вадик рассказал ей, что машину, которая осталась ему после развода, он разбил. Живет с новой женой. С той самой Полечкой, что увела его, словно покорную овцу, в новую счастливую жизнь. Счастливую ли?.. Полечка, впрочем, тоже не сияла. Нина нашла потом ее фото в соцсетях: обычная усталая тетка. — Вот так и закончилась вся красота у моего Вадика. Нина замолчала. Подруги тоже притихли. Одна из них вспомнила, как тайно мечтала о Вадике. Передернула плечами, будто в ознобе. Красивый Вадик на новенькой ауди превратился в чучело немолодого и потрепанного музейной жизнью животного с клокастой шерстью. И почему мужчины рядом с одной женщиной делаются магнетически красивые, а с другой — сразу жалкие и потрепанные?..Элина МорозоваВы о ком?Natalyнедавно мы говорили о том, какими бывают в постели женщины. Но что же мужчины? Они ведь тоже участвуют в процессе… Коллекционер-Палочник Самая неприятная разновидность мужчин, о которой, все-таки, необходимо написать. Встречается редко, но из-за того, что один такой мужчина может испортить секс 200-300-м дамам, создается впечатление, что они повсюду, в каждой щели. Как ясно из названия, главное для палочника – не процесс, а запись в его маленькой черной книжечке. Мол, у меня с этой женщиной БЫЛО. Даже если это было состоит из 4 фрикций в носках. Мало того, что эти мужчины не полностью используют данные им природой возможности, убегают после первой ночи и не доводят до оргазма, так они еще и «портят поляну», оставляя в женщинах неприятные впечатления и хламидию. Некоторые женщины еще много месяцев или даже лет ходят разочарованными, и думают, что лучше уж никакого секса, чем такой. Волшебник В противоположность им, волшебник любит и знает, не только женское тело, но и душу. В сексе чрезвычайно чуток и альтруистичен, стремится доставить удовольствие партнеру, даже если навсегда исчезнет с утра. К женщинам относится позитивно, никогда не забывает правило «а поговорить», хорошо разбирает женские сигналы совращения, поэтому может иметь множество подруг безо всякой лишней активности. У него, кстати, и правда много подруг и поклонниц женского пола, даже без сексуального контекста. Немоногамию ему легко прощают, смахнув слезинку – искусство должно принадлежать народу. С утра, лаская его грудь своими локонами, любая женщина попросит остаться. Нижний Хоть мужчины и не любят признавать, что они бывают такими, явление популярное и частое. Оно выражается не только в массовых рассылках всему женскому вконтакту просьбы полизать ножки или принять материальное подношение на свою карту. И не всегда в походах по заведениям фирмы «Клубничка», предоставляющим услуги «Госпожи». Это желание мужчины иметь дело с доминирующей, жесткой и чрезвычайно активной партнершей, прогибающей его под свои желания. Находя такую, как правило, мужчина попадает от нее в сильнейшую эмоциональную зависимость. Доминант Любит сломить сопротивление женщины ухаживаниями и напором, чтобы потом превратить в покорную рабыню. Правда, в этом случае довольно быстро теряет интерес к обычному сексу, и переходит к более сложным комбинациям. У этих мужчин – самая разнообразная и сумасшедшая сексуальная жизнь. Важно не путать такого мужчину с палочником, хотя он может иметь целый гарем из подружек, до глубокой-глубокой старости. Девушки, как ни странно, от таких без ума, и чувствуют их издалека. Ну, не все девушки, конечно, а те, которые с выраженным мазохистским компонентом. Привязываются к таким мужчинам страшно, и идут на все, чтобы их удержать. Можно по-разному оценивать этот факт, но это так. Обычный мужик В меру альтруистичный (с любимой), в меру эгоист (со случайными). В меру заинтересованный в новых женщинах (даже если женат), но и в меру порядочный, способный контролировать свои сексуальные импульсы. По-молодости очень активен, пробует разное, экспериментирует на свободе. Потом оседает где-то, ест борщ, ковыряется на даче, сексом ему становится заниматься лень, особенно таким, для которого надо прилагать усилия. Годам к 60 угомоняется и отправляется на почетную сексуальную пенсию, рассказывать байки о своей половой активности с молодыми всему интернету. Требовательный У него в инстаграме полная коллекция красавиц. И не просто красавиц, а настоящих «лакшери», не вылезающих из заграниц и южных курортов. Такой мужчина в большей степени визуал, а еще в большей – теоретик. Он может годами рассматривать великолепных моделей, грея себя мыслью, что когда-нибудь не зассыт подойти. Но на самом деле, конечно, зассыт.По этой причине секс у него случается редко, и, в основном, с самим собой. Те женщины, которых он видит на светящемся экране монитора, совершеннее, проще и понятнее.ВЧВладимир ЧернышовИ посуду мою и обед/ужин готовлю. Пока дети не разъехались, помогали. Сейчас сам управляюсь. У меня работа была более простая, больше времени оставалось на это.Элина МорозоваТогда вам впору памятник ставить. А жене остается только благоухать в будуаре))))ВЧВладимир ЧернышовНе получается. У неё другая беда. Трудоголик. Учитель-филолог. Очень хороший.Элина МорозоваТоже хорошо. Занимается любимым делом. И муж заботливый. Счастливая женщина.Майя MajaЗабавно то, что ЖЕНА ХОЧЕТ....РАЗРЕШИТЬ МУЖУ спать с другими!. Вот где собака порылась! Вы только вдумайтесь в эту фразу.Элина МорозоваВозможно у этого есть некая подоплека. А уж раз муж ее во всем остальном устраивает, то может оно того стОит.Майя MajaЖена просто не стала за 10 лет брака женой)) Печально наблюдать сегодня вот таких женщин-девочек не зрелых. У нее даже не возникает мысли, что разрешая мужу на стороне стабилизировать отношения с другой женщиной ( а тут вообще со многими другими женщинами) всегда означает дестабилизацию первой. В данном случае ее лично:( Это пусть к разрушению и интимных отношений и семьи в целом.Майя MajaВедь многие знают простую истину - только хорошие мужья – всегда стабильные любовники. Ведь именно за эти качества – ответственность, порядочность и доброту (часто даже управляемость), когда-то в свои мужья выбрала и эта женщина! Так зачем так рисковать мужем и теплыми отношениями? Просто самой скучно и нужно страстей на стороне? Может ей и нужно "дать разрешение" ( только вдумайтесь РАЗРЕШЕНИЕ. Она мужа обезличила давно) , что бы потом обвинить его в измене, и, вполне возможно, самой "отомстить" тем же, сделав его виновным!Nataly)))))) проблемы в супружеских отношениях????? Довольно часто все начинается с того, что супруги не находят времени для телесной близости и секса. То дети, то быт, то еще какие-то важные заботы. Все нужно, секс в течении дня откладывается. А вечером уже и сил нет и усталость. И завтра на работу... И так изо дня в день, из неделю в неделю... И вот уже, глядишь и супруги начинают забывать о том, как хорошо, как приятно им было чувствовать свое телесное единство в момент объятий, нежных ласк и секса. А без этого чувства и раздражение все чаще и претензии по жестче, и на повышенные тона все легче легко переходить... А после ссор уже своя причина отложить секс... Обида, напряжение, отчуждение... Ну и прежние причины ведь никто не отменял. А инициатору сексуального сближения может еще и прилететь неожиданно: тебе бы только секс и секс, а остального (как я впахиваю, как устаю, как ты меня не ценишь, как мне бывает плохо и т.п.) ты не замечаешь?! В общем далеко может зайти. И лучше до этого доводить. А сделать очень простое дело: выделить обязательное время для секса. Вот как у немцев: война войной, а обед по расписанию. Без спонтанности. Но, есть несколько важных моментов. Во-первых, время нужно выбрать с умом. Выяснить и учесть в какое время суток у каждого из партнеров чаще всего возникает спонтанное сексуальное желание. И найти какое-то общее благоприятное для обоих время. Во-вторых, секс не должен быть обязаловкой. Во время, выделенное для секса достаточно просто полежать обнявшись и без одежды. Пообниматься, поцеловаться, погладить друг друга нежно. То есть насладиться телесной близостью. Ощущением общего тела. Секс может возникнуть как продолжение от этого удовольствия. А может и не возникнуть. Это не так важно. Важно почувствовать единство на телесном уровне. В-третьих, не превращайте секс в работу, которая утомляет. Не нужно впахиваться, как актеры немецкого порно. Время для секса - это время для расслабления, игры и игривости, отвлечения от забот, переключения центра внимания с головы на эрогенные зоны, пробуждения энергии внизу, которую йоги называют Кундалини.Майя MajaДумаю, чтобы в данном случае достичь точки наивысшего наслаждения без секса кундалини, этой паре не надо, да и скорее всего как до Тибета пешком))). Особенно мужу. Так что совет не для этой пары и их ситуации.)))) У них совсем другие проблемы в отношениях.ВЧВладимир ЧернышовОдин человек рассказал такое. Его жена сама написала подруге детства мужа. "От меня не уйдёт, а без тебя не может". Теперь у него две жены. Тамошнее законодательство такое допускает.Майя Maja'Пусть "тамошнее"и допускает. У нас такого нет и не будет. Русские люди православные. Есть муж и его жена первоначально. Вопрос закрыт. В случает этой истории простое невежество. рулит.ВЧВладимир ЧернышовИ кто Вам сказал, что русские = православные?Майя MajaТолько с вами мне осталось это обсуждать. Начнете всякую ересь гнать про идолопоклонство древней Руси. Бла-бла-бла. Все ваши главнючие мысли только к одному сводятся, "мне Мужику можно все и всех, бабе никого кроме меня".))) Не старайтесь трактаты философские писать. Не позорьтесь.ВЧВладимир ЧернышовОшибаетесь. Я не идолопоклонник. Я безбожник. Кроме того. Я не против многожёнства. Но при одном условии. Выбирает женщина. Так что, дважды ошиблись. Узковато мыслите. У жизни больше граней.ГусЕнаДа знаем мы ваши грани-болтовня.ВЧВладимир ЧернышовМадам! Мы с Вами даже заочно не знакомы. Откуда Вы можете знать? ЗЫ. Если будет свободное время - прочитайте В. Кузьменко, "Древо жизни". Доступна в Сети.СергейМожно сказать одно, если ты укладываешь своего мужика к другим бабам в постель, ты его не любишь. И отношения у вас давно не отличные.Вера ФедороваСамое точное определение этому...ммм...странному желанию...Элина МорозоваЭто говорит о том, что найден наиболее гуманный способ избавиться))))Марина МаксимоваДействительно, может надоел он ей, а она в этом не хочет даже себе признаться?Элина МорозоваМожет и так))))СергейВер, просто он ей уже ненужен, ищет повод бросить, но не хочет на себя брать вину за развод, хочет чтобы он был виноват.СергейГуманнее было бы сказать правду.Элина МорозоваКакую правду?Вера ФедороваИли так)).СергейПравду о том что она нашла другого, а ты отвали, любовь прошла.Элина МорозоваНо если он ее во всем остальном устраивает?Андрей КЕсли в семейной паре оба участника единственные партнёры друг у друга, то поход на сторону одного из них принесёт в семью незабываемые впечатления и приключения в виде заболеваний передающихся половым путем. Лечится от них придётся обоим одновременно, гарантий от полного избавления от всего спектра этих приключений ни у кого не будет. Вынести семье такое испытание можно, но на это потребуется много времени и денег, появятся сопутствующие проблемы от обилия принимаемых препаратов и все это будет анулировано безграмотностью выбранного врача, его некомпетентностью или ещё хотя бы одним походом на сторону. Считаю, что стоит попробовать, жизнь будет веселее.ГусЕнаА как потом отмыться от грчзи?Наум НаумовКак-то не ясно, по тексту, как деваха относится к детям, которые появятся у любовниц, на стороне и необходимости их содержать, алименты платить?Элина МорозоваКонечно она будет платить алименты детям своего мужа)))))Наум НаумовНет. Платить будет муж, а она будет недополучать от мужа. Видимо, секс совсем надоел девахе, если она согласна на финансовые потери, лишь бы не трахаться с мужем.Элина Морозова))) Она сексом переполучает))))Наум НаумовПолучается проституция наоборот, чтобы не трахаться самой, готова платить девкам. Да, мир многообразен и разносторонен.Элина МорозоваДа. дружочек, когда мозгов нет, то это фатально....Наум НаумовДа уж. Не дал Бог женщинам ума, вот они и живут, как живут.Элина МорозоваКакой бог?Наум НаумовТот Бог, который создал людей на Земле, да и, вообще, людей в Мироздании.Элина МорозоваТот, который тебя создал, явно был наркотой. А меня создала природа.Наум НаумовДа ты чудище лесное, баба яга?!Элина МорозоваСовсем заглючил?Наум НаумовА кто ещё есть, кого природа создала?Элина МорозоваВсе живое создала природа, кроме тебя. Тебя создал фальшивый бобжок под ударной наркотой. От того ты такой убожко)))Наум НаумовТак, стало быть, ты не баба яга, а кикиморина болотная, созданная болотом.Элина МорозоваНагрешил ты на несколько жизней вперед. Готовься расплачиваться.Наум НаумовА природа, которая тебя создала, это кто? Ты за свои грехи перед кем каяться будешь? На болото пойдёшь, прощения вымаливать?!Элина МорозоваУ меня нет грехов . Я за все при жизни расплачиваюсь.Наум НаумовНапрасно ты думаешь, что животные не грешат. Ещё как грешат, и искупать грехи будут и в следующих воплощениях и когда уже станут воплощаться в облике людей.Элина МорозоваЯ так не думаю. Ты же грешишь, а в следующей жизни будешь канабисом или коноплей)))Наум НаумовНет регресса в воплощениях. Нельзя человеку, в следующем воплощении, воплотиться баобабом или облезлым котом. Если личность человека сильно нагрешила, значит Душа сильно деградировала, тогда Душа отправляется на расщепление, личность на растворение, а тело на перегной.Элина МорозоваНу как хочешь. Значит тебе на перегной дорога.Наум НаумовВсем дорога на перегной, все пойдут к Создателю, к Богу. А вот тебе не повезло тебя болото создало, а не Бог, значит, после смерти и отправишься в болото.Элина МорозоваЯ не сомневаюсь, что ты пойдешь к дьяволу и чертям. Они твои создатели.Наум НаумовНет. Меня Бог сотворил, по своему образу и подобию. Я, как Бог, и со временем, вернусь к Богу. Это ты думай, кто тебя создал в болоте, на природе.Александр ГавричковЧитаю, читаю, читаю... Чего спорить? Хорошая женщина... Дай бог, ее мужу, хорошую любовницу.Марина МаксимоваЭто все такое..уверена она в нем....))) Да разве можно быть уверенной в чем то, что касается отношений? Встретится горячая, влюбленная в него женщина, крышу сорвет и все...куда чего девалось. Уйдет и не посмотрит на детей... Я бы не рисковала, не испытывала судьбу. Лучше бы подумала, почему секс стал меньше нужен? Может просто усталость?Комментировать
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