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Невролог Головачева назвала 8 способов победить мигрень и бессонницу

Невролог Головачева назвала 8 способов победить мигрень и бессонницу

Исследование, проведённое специалистами Сеченовского университета, показало, что сочетание лекарственной терапии с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ) позволяет успешно справляться с хронической мигренью и сопровождающей её бессонницей в 85% случаев.

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