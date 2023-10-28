Истребители США подняли в воздух из-за локации Байдена

По информации, распространенной пресс-пулом Белого дома в субботу, истребители США были задействованы в связи с нарушением ограниченного воздушного пространства гражданским самолетом недалеко от места пребывания президента США Джо Байдена в штате Делавэр.
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