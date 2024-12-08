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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о СКА: «Мы забили больше всех, хотя наши нападающие отвлекаются. Красивые девушки на трибунах – это хорошо, но, как говорил Тарасов, нужно успеть пообщаться с блондинкой и реализовать момент»

СКА дома обыграл «Барыс» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Соперник позволял играть, но матч завершился со счетом 1:0.

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