Кто первый после Кожемяко: Кириенко "поборется" за Приморье

Появляются все новые инсайды о возможных кадровых перестановках после выборов Президента. Ранее мы рассказывали о том, что кресло Премьера может занять нынешний полпред в ДФО Юрий Трутнев, что может вызвать противоречия между ним и замглавы Администрации Президента Сергеем Кириенко.
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