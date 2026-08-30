Исландия отказалась от возобновления переговоров о вступлении в ЕС после референдума

В Исландии состоялся референдум, на котором около 53% избирателей проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз.
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