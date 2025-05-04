Парад в Берлине 1945 года: какое советское супероружие шокировало союзников

Когда эти советские танки появились на знаменитом берлинском параде, американцы и представители других стран союзнической СССР коалиции были шокированы — ничего подобного у них в армиях на тот момент не существовало.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии