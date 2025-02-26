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Царьград

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США создадут реестр для нелегальных мигрантов: тюрьма и штрафы за отказ

США создадут реестр для нелегальных мигрантов: тюрьма и штрафы за отказ

Администрация Трампа планирует создание реестра для нелегальных мигрантов в США. За отказ предоставить личную информацию, включая отпечатки и адреса, может грозить штраф до $5000 и тюрьма.

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