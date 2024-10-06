В Офисе Зеленского назвали «бредом» статью в западной прессе о формуле «НАТО в обмен на территории»

Украинские издания, ссылаясь на свои источники в украинском правительстве, сообщают, что в Офисе главы киевского режима Владимира Зеленского назвали «бредом» опубликованную ранее в британской газете Financial Times статью о якобы обсуждаемом на Западе варианте урегулирования вооруженного конфликта.