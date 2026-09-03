От рядового до маршала: 6 советских актёров, которые определяли военное кино

В советском кино войну показывали не только через бои и приказы. На экране были солдаты, у которых всего несколько минут на встречу с матерью, командиры, принимающие решения в хаосе отступления, разведчик, который не имеет права на одно лишнее слово.
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