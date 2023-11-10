Ямальские медики выявили топ заболеваний, которым подвержены северяне

За 10 месяцев более 156,5 тысяч северян старше 18 лет прошли диспансеризацию и профосмотры. В результате обследований было обнаружено, что наиболее часто у жителей округа диагностируются заболевания системы кровообращения.
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