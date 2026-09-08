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Царьград

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"Зенит" подписал с 21-летним вратарем Александром Дегтевым контракт

"Зенит" подписал с 21-летним вратарем Александром Дегтевым контракт

Александр Дегтев, 21-летний вратарь, перешел из "Сочи" в "Зенит". Контракт заключён на пять лет. Воспитанник клуба вернулся в Петербург после выступлений за "Сочи", начавшихся с 2024 года.

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