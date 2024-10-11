Проблем нет – Россия подтвердила стабильность транзита нефти через Украину Татьяна АрестоваПоставка нефти «Лукойла» в Европу через территорию Украины ранее была прекращена в связи с санкциями Киева в отношении российской компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии