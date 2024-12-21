Воздушные поиски пропавшего Ан-2 снова отложили

Воздушный поиск пропавшего на Камчатке Ан-2 отложили из-за непогоды Неблагоприятные погодные условия не позволяют возобновить воздушный поиск пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии