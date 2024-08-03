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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Ухов: «Не рассматривал вариант, что могу покинуть ЦСКА из-за какого-то снижения оклада»

– За лето команда практически не изменилась, сохранив всех важных игроков. – Безусловно, это плюс. Нам потребуется меньше времени на притирку.

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