Матч Россия - Куба 20 ноября 2023: где посмотреть прямую трансляцию, время начала матча

Где и когда можно посмотреть товарищеский матч между национальными сборными двух стран.В этот понедельник, 20 ноября, состоится долгожданный поклонниками футбола товарищеский матч между национальными сборными России и Кубы.
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